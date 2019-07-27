Филарет не пришел на заседание синода Православной церкви Украины

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не пришел на заседание синода так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), которое состоялась в субботу в Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Епифания. Об этом сообщили в ПЦУ.

"В заседании приняли участие все члены Синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.

В состав синода входят 12 членов, трое из которых являются постоянными: это почетный патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

24 июня Филарет также проигнорировал заседание синода так называемой Православной церкви Украины.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, получив в ПЦУ лишь звание почетного патриарха и пост главы Киевской епархии, он стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Свою позицию он пояснил тем, что не принимает томос в том виде, в котором его дал Константинопольский патриарх, и открыто обвинил главу ПЦУ Епифания и экс-президента Петра Порошенко в том, что они его обманули.

Филарет заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией". 2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.