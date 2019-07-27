Детский омбудсмен Москвы: часть несовершеннолетних, задержанных на митинге, уже отпустили

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Двое из четырех несовершеннолетних, которые были задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы и доставлены в отдел МВД по району Бутырский, уже отпущены. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Я с ними встретился, все делается по закону, там разные ситуации. Здесь [в ОВД Бутырский] было четверо несовершеннолетних, двух несовершеннолетних уже забрали - одного под мое поручительство, потому что мама не близко. Еще за одним отец сейчас приедет, и один из них не москвич, там ситуация немного задерживается, родители во Владикавказе, а у дяди нет доверенности, чтобы его забрать, надеюсь, он получит доверенность", - сказал омбудсмен.

Он уточнил, что если подростка сегодня не сможет забрать дядя, его не оставят в отделении, а отправят в социально-реабилитационный центр до прихода законного представителя. "В целом, все держим под контролем, чтобы не было никаких нарушений, чтобы к ним [задержанным] отнеслись максимально корректно", - добавил омбудсмен.

Ранее в полиции сообщили о задержании 295 участников несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.