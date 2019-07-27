В Польше открыли консультационный центр по электронным визам для посещения Калининграда

ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области в субботу открыли в Гданьске консультационный центр по оформлению и порядку действия электронных виз для иностранных граждан, въезжающих на территорию самого западного российского региона. Об этом сообщил ТАСС министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Консультационный центр будет работать с 27 июля по 19 августа на площадке отделения Российского центра науки и культуры в историческом центре Гданьска. В офисе располагается стилизованная фотозона с достопримечательностями Калининграда, для гостей подготовлена сувенирная и информационная продукция.

"В центре будет представлена информация о туристических особенностях Калининградской области, так как сейчас в связи с введением электронных виз этот способ посещения региона стал одним из самых популярных", - сказал Ермак.

"Наша цель - чтобы туристы из Польши, а также других стран - Германии, Швеции, которые приезжают в Гданьск, могли получить объективную информацию о возможностях отдыха в Калининградской области, о достопримечательностях, инфраструктуре, лучших местах с точки зрения проживания и гастрономии, а также, конечно, о порядке получения электронной визы", - указал он.

Как подчеркнул Ермак, консультационный центр будет действовать каждые выходные - с пятницы по субботу - в период проведения в Гданьске традиционной ярмарки Святого Доминика - одного из крупнейших торгово-развлекательных мероприятий в Европе, которое традиционно посещают несколько миллионов человек со всего мира. "Если наш центр будет пользоваться популярностью у туристов, мы не исключаем, что продлим его работу", - добавил представитель Калининградской области.

Система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области начала действовать с 1 июля 2019 года, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы. За две недели работы "калининградских электронных виз" подано более 8 тыс. заявлений, в область въехали около 1500 иностранцев из 26 стран, сообщил губернатор Антон Алиханов на пленарном заседании германо-российского форума "Петербургский диалог", которое прошло в конце минувшей недели в Бонне (Германия). Он заметил, что "упрощение визового режима позволит большему количеству людей познакомиться с регионом".