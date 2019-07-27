Спасатели в КБР помогли альпинисту из Польши спуститься с Эльбруса

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии помогли альпинисту из Польши с признаками горной болезни спуститься с высоты 5200 м в Приэльбрусье. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Мужчине из Польши стало плохо (признаки горной болезни). Спасатели помогли альпинисту 1985 года рождения из Польши спуститься до поляны "Азау", от дальнейшей помощи [он] отказался", - сообщили в пресс-службе. Как отмечается, альпинист находится составе зарегистрированной туристической группы из двух человек.

Сообщение о том, что в Эльбрусском районе на высоте 5200 м на горе Эльбрус начались поисковые работы поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР в субботу в 16:05. На место происшествия были направлены семь спасателей и две единицы техники.