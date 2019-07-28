В Иркутской области бесплатно накормят школьников из семей, пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют на период нового учебного года сделать бесплатным питание для школьников из семей, пострадавших от паводка. Такая мера поддержки коснется 5,7 тыс. ребят, сообщил журналистам в воскресенье губернатор региона Сергей Левченко.

"Я дал поручение, чтобы на этот учебный год для детей, семьи которых пострадали [от паводка], было введено бесплатное питание для школьников и для тех, что в детских учреждениях находятся. Таких детей 5,7 тыс. В ближайшее время проект указа будет подготовлен", - сказал Левченко.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.