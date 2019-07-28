В семи департаментах Франции введен повышенный уровень опасности из-за угрозы наводнения

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги введен в семи департаментах Франции в связи с угрозой наводнения. Об этом сообщила в воскресенье национальная метеорологическая служба Meteo France на своем сайте.

Речь идет о юго-восточных департаментах Эн, Ду, Дром, Изер, Юра, Савойя и Верхняя Савойя. В течение дня в этих регионах синоптики прогнозируют ливни, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. По прогнозам метеорологов, в некоторых департаментах ожидается от 30 до 50 мм осадков, а в горной местности - 60-100 мм осадков. Синоптики предупреждают, что сильные дожди в этом регионе могут вызвать затопление основных магистралей и первых этажей домов.

Жителям этих департаментов рекомендовано принять необходимые меры безопасности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а также следовать рекомендациям местных властей.

Сильные дожди пришли во Францию в пятницу вечером на смену аномальной жаре, зафиксированной на этой неделе. По данным Meteo France, четверг стал одним из самых жарких дней в истории метеонаблюдений в стране. Самые высокие температуры были зафиксированы в Париже, Лилле, Страсбурге, Амьене, Туре, Кане. Во французской столице столбик термометра показал в этот день +42,6 градуса по Цельсию. Последний раз подобные температуры были отмечены в Париже 28 июля 1947 года.