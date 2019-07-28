Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

КРОНШТАДТ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. Глава государства на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствовал и поздравил экипажи.

Позже президент РФ примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

В Кронштадте праздничные мероприятия открылись в 08:00 мск молебном в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге праздник начнется в 09:30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера "Аврора". О готовности к Главному военно-морскому параду доложит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начнется в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Затем его действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь.

Непосредственное участие в параде примут более 4 тыс. военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. На Неве возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава". Среди кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде - новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", атомный подводный крейсер "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков". Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.

Путин традиционно посещает военно-морские парады в городе на Неве. На этот раз он прибыл в Санкт-Петербург на день раньше. В субботу в Ленинградской области Путин принял участие в мемориальном мероприятии - спустился в батискафе на дно Финского залива и почтил память погибших в Великую Отечественную войну недалеко от острова Гогланд подводников. Позже он также встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Что касается парада, то за ним, наряду с тысячами петербуржцев и гостей города, будут наблюдать пять семей с детьми, пострадавшие от паводка в Иркутской области. Глава государства пригласил их на это красочное и торжественное мероприятие на встрече, которая состоялась в четверг в Кремле.