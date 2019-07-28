Сезон туризма на священную для корейцев гору Пэкту открылся в КНДР

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Туристический сезон 2019 года на священный для корейцев вулкан Пэктусан ("Белоголовая гора") открылся в субботу в КНДР, сообщает корреспондент ТАСС, взобравшийся на его вершину с первыми группами иностранных туристов.

Пэктусан является символом корейской нации и одной из главных достопримечательностей народной республики. Это самая высокая гора на Корейском полуострове, поднимающаяся до отметки 2749 м над уровнем моря. Особую красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи ("Небесное озеро"), которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно 1 тыс. лет назад после извержения вулкана.

Чхончжи внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокогорное озеро, так как его поверхность находится на отметке 2189 м над уровнем моря, его максимальная глубина составляет 373 м. В озере бьют два горячих источника с температурой 43 и 73 градуса. При этом даже летом вода в Чхончжи остается очень холодной, ее температура не превышает 10 градусов.

Легенды горы Пэкту

Корейцы как на Севере, так и Юге полуострова называют Пэктусан священным историческим местом. По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун. Также согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан, который возглавлял основатель народной республики Ким Ир Сен. Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром, который после смерти отца в 1994 году занял пост руководителя КНДР.

Группы туристов могут побывать в тайном партизанском лагере, который в настоящее время превращен в музей. Как рассказывают гиды в ходе экскурсии, в 1987 году Ким Ир Сен лично приехал к подножию Пэктусана и по памяти нашел в лесу то место, где в годы войны располагался отряд. После этого деревянные постройки партизан, в том числе и дом, где родился Ким Чен Ир, были построены заново и стали мемориальным комплексом, посвященным корейской революции.

О национальной значимости горы Пэкту говорит тот факт, что она упоминается в гимнах КНДР и Южной Кореи, а также во многих патриотических песнях. В корейском языке также существует поговорка: "Чтобы понять душу корейской нации, нужно побывать на Пэктусане".

Труднодоступная достопримечательность

Большинство туристов, посещающих Пэктусан, являются гражданами КНР, так как вулкан находится на границе Китая и КНДР. Зачастую это этнические корейцы, для которых посещение Пэктусана является своеобразным паломничеством на священную горную вершину. От ближайшего пограничного перехода на китайско-корейской границе до Пэктусана можно добраться на автобусе всего за два часа.

Расстояние от горы Пэкту до Пхеньяна составляет около 700 км, поэтому для тех иностранцев, кто путешествует через столицу республики, лучше воспользоваться услугами авиакомпании. Из пхеньянского международного аэропорта Сунан дважды в неделю летает самолет до Самчжиёна, который находится примерно в 40 км от вулкана. Время в полете составляет чуть менее часа.

В окрестностях Пэктусана для иностранных туристов доступен пока единственных отель "Пэгэбон" ("Сопка в форме подушки"). В нем нет таких привычных в наше время услуг, как интернет и международный телефон. Горячая и холодная вода подаются в гостинице по расписанию: 30 минут утром и один час вечером.

Столовая отеля "Пэгэбон" предлагает туристам блюда местной корейской кухни, например, салат из пророщенных бобов или маринованные стебли чистоуста (растение семейства папоротниковых). В Корее данные угощения считаются лекарственными, однако у иностранцев столь непривычное питание может вызвать расстройство желудка.

Труднодоступность Пэктусана, помимо удаленности от Пхеньяна и слабо развитой транспортной и гостиничной инфраструктуры, обусловлена также сложными погодными условиями. Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС местные жители, в течение короткого туристического сезона, который продолжается с конца июля до середины сентября, погода позволяет совершить восхождение только один раз в три дня. Большую часть времени в районе вулкана идут сильные дожди, гора затянута облаками и туманом.

Восхождение на Пэктусан

Экскурсионные автобусы подвозят туристов до площадки, которая находится примерно в 500 м ниже уровня вершины. Дальше предстоит подниматься пешком, так как фуникулер, ранее доставлявший посетителей на Пэктусан, находится на реконструкции и временно не работает.

Идти можно по одному из двух доступных маршрутов: по горному серпантину длиной примерно 4 км или коротким путем по рельсам фуникулера. Группа, в которой находился корреспондент ТАСС, выбрала более быстрый, но при этом более крутой и сложный маршрут.

Дело в том, что полотно горного трамвая проложено вдоль склона на колоннах, высота которых в некоторых местах составляет несколько десятков метров. В просветах между деревянными шпалами под ногами виднеются скалы. Чувство опасности оступиться и упасть вниз обеспечивает выброс в кровь адреналина и превращает восхождение на гору Пэкту в настоящее экстремальное путешествие.

С вершины горы Пэкту можно спуститься внутрь кратера вулкана к озеру Чхончжи. Для этого нужно идти по лестнице, в которой 2160 ступеней. Как пояснили сопровождавшие корреспондента ТАСС гиды, это число символизирует дату рождения Ким Чен Ира - 16 февраля (у корейцев эта дата пишется как 2-й месяц, 16-й день).

Восхождение на Пэктусан, спуск к озеру и возвращение к автобусу занимает около шести часов. Для того, чтобы пройти пешком по такому сложному горному маршруту, туристам необходимо обладать хорошей физической подготовкой.

Увеличение туристического потока

Туристические компании КНДР отмечают в нынешнем году значительное увеличение числа иностранцев, желающих посетить Пэктусан. Один из гидов пояснил, что резкое увеличение интереса произошло из-за посещения вулкана лидерами КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года. Тогда руководители двух стран предприняли эту поездку для того, чтобы укрепить личные дружественные отношения после удачного завершения саммита в Пхеньяне.

В настоящее время у подножия горы Пэкту идет масштабное строительство для создания нового туристического комплекса, который позволит принимать большое число иностранных гостей. Для желающих посетить священную гору к октябрю нынешнего года будет построено несколько современных отелей, ресторанов, туристических баз, а также развлекательных комплексов.

В частности, небольшая гостиница будет построена у самого подножия Пэктусана. По задумке корейских архитекторов такая близость к вулкану позволит туристам совершить восхождение рано утром и полюбоваться рассветом на вершине священной горы, что корейцы считают уникальным зрелищем.