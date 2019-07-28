На Крестный ход "новой церкви" Украины пришли не более 2 тыс. человек

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси. Клирики и прихожане прошли от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру.

На молебне в Софии Киевской митрополит ПЦУ Епифаний в молитве упомянул главу РПЦ патриарха Кирилла. "Пусть помянет господь во царствии своем", - провозгласил Епифаний.

По случаю празднования Крещения Руси Константинопольский патриарх Варфоломей благословил передачу ПЦУ мощей апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы, которые сегодня пронесли Крестным ходом на Владимирскую горку.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который принимал активное участие в создании ПЦУ и дальнейшем расколе украинского православия, приехал на молебен с опозданием на два часа. Однако бывший президент все же принял участие в Крестном ходе.

Полиция в Киеве усилила меры безопасности, поскольку ПЦУ анонсировала участие в мероприятии не менее 20 тыс. верующих. Однако перед началом шествия на Софийской площади собралось не более 2 тыс. человек.

Отдельно праздновал крещение Руси раскольнический Киевский патриархат, который в 1992 году отделился от РПЦ, а 2019 году после недолгого союза порвал и с ПЦУ. Во Владимирском соборе литургию совершил глава "патриархата" Филарет, после этого состоится немногочисленный крестный ход вокруг собора.

Крестный ход канонической церкви

В субботу Крестный ход к празднику провела Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Крестный ход возглавляли 25 святынь: чудотворные иконы и мощи великих святых, которые тесно связаны с принятием христианства и отстаиванием веры во времена гонений. Святыни будут доступны для поклонения верующим в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской Лавре круглосуточно.

Около 300 тыс. верующих совершили Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Затем предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение на соборной площади Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Ему сослужили епископы и духовенство из всех епархий УПЦ, а также представители поместных православных церквей: архиепископ Михайловский Георгий (Православная Церковь Чешских земель и Словакии) и епископ Нишский Арсений (Сербская православная церковь).

По информации УПЦ МП, впервые за последние пять лет никто не препятствовал верующим Украинской православной церкви Московского патриархата прибыть со всей Украины на Крестный ход.