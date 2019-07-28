Участники форума "Молодежки ОНФ" пройдут подготовку в качестве добровольных пожарных

ДЕРЕВНЯ ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ /Калужская область/, 28 июля. / ТАСС/. Более 200 активистов молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" прослушают курс подготовки добровольного пожарного. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич на открытии мероприятия в Калужской области.

"В прошлом году [на первом форуме "Рубеж"] было 106 участников, в этом году - 212 участников. На этом форуме основным смыслом "Рубежа" после командообразования является обучение и одним из направлений обучения является подготовка добровольных пожарных", - сказал Кастюкевич.

Он уточнил, что после обучения все участники смогут сдать экзамены для получения удостоверений добровольных пожарных.

Кастюкевич также отметил, что на мероприятие приехали активисты "Молодежки ОНФ", которые принимали участие в помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области и получили благодарности губернатора.

В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович рассказал, что участники форума на занятиях узнают о видах лесных пожаров, особенностях распространения огня в лесу и правилах пожаротушения. "После теоретических части мы приступим к отработке практических навыков. Мы ознакомим ребят с оборудованием, которое находится на пожарном автомобиле, порядке применения этого оборудования. Будем отрабатывать приемы боевого развертывания, в частности, участники узнают, как прикрепить пожарный рукав к автомобилю, как выбрать направление, куда подавать воду", - пояснил он.

Форум "Молодежки ОНФ" "Рубеж" начался в Калужской области 28 июля и завершится 2 августа. Первый форум прошел с 23 по 30 августа 2018 года.