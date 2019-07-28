Полицейские помогли итальянскому писателю продолжить путешествие по России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД помогли итальянскому писателю Лоренцо Мерло продолжить путешествие по России после того, как его автомобиль сломался в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Валуйском городском округе Белгородской области начальник местного отдела Госавтоинспекции заметил на обочине автомобиль с иностранными номерами. Водитель рассказал, что он итальянский писатель Лоренцо Мерло и вместе со своей дочерью Жандирой путешествует по миру. Их машина сломалась, и он самостоятельно пытается устранить поломку",- сказала она.

Сотрудники ГИБДД отбуксировали внедорожник писателя в автосервис, где мастера на станке выточили необходимые детали и устранили техническую неисправность. Когда автоинспекторы убедились, что водитель сможет безопасно продолжить свое путешествие, они пожелали ему счастливого пути и на прощание подарили книгу об истории Белгородской области.

"Лоренцо Мерло поблагодарил полицейских за оказанную помощь и пообещал этот случай описать в своем блоге и новой книге", - заключила официальный представитель МВД.