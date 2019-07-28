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Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны

Протестующие недовольны своей чрезмерной нагрузкой на фоне "отсутствия диалога с руководством компании"

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. 73 рейса были отменены в воскресенье из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне. Об этом сообщило агентство Europa Press.

При этом Министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг. По версии профсоюзов, решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.

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