Более 600 задержанных на несанкционированной акции в Москве являются приезжими

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 600 лиц, задержанных за участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы, являются приезжими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.