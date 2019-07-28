Коллеги соболезнуют в связи со смертью журналиста Владимира Кара-Мурзы

Директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый в беседе с ТАСС напомнил, что Кара-Мурза был внештатным сотрудником радиостанции почти 15 лет, вел программу "Грани времени".

"От имени СЖР хочу выразить соболезнования семье и близким. Очень жаль, что такой яркий и талантливый журналист ушел так рано. Помощь готовы оказать, если будет обращение", - сказал собеседник.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) соболезнует в связи со смертью журналиста Владимира Кара-Мурзы, который ушел из жизни в воскресенье в возрасте 59 лет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Союза Владимир Соловьев.

Соболезнования коллег

Главный редактор журнала "The New Times" Евгения Альбац написала в своем аккаунте в Facebook, что Кара-Мурза - "умница, энциклопедист, добряк, человек жестких принципов, он был одним из тех, кто делал настоящее НТВ".

Телеведущая Светлана Сорокина на своей странице в Facebook назвала Кара-Мурзу "удивительным человеком". "Удивительный был человек: образованный, честный и добрый. А еще свою неповторимую манеру общения имел, - так и слышу сейчас его голос. Знала, что болел сильно, но как же грустно, как грустно! Прощай, Володя. Одним хорошим человеком меньше стало на земле", - написала она.

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский в своем Telegram-канале назвал журналиста мужественным и честным человеком. "Настоящий журналист. Таких мало, поэтому особенно больно. В прошлом году на президентских выборах Володя был моим доверенным лицом. Всегда был и буду благодарен ему за поддержку, за его честную и мужественную позицию", - написал он.

Из биографии

Владимир Кара-Мурза - старший - российский журналист, историк и телеведущий. Родился 24 октября 1959 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Работал на телекомпании НТВ в программе "Итоги", вел передачу "Сегодня в полночь" и программу "Грани" на каналах ТВ-6 и ТВС.

Был ведущим телепередач "Сейчас в России" и "Грани недели" телеканала RTVi. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" 1995 года. Редактор и ведущий программы "Грани времени", выходившей в эфир в 2005-2018 годах на "Радио Свобода".