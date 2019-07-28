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Интервью Путина каналу Fox News номинировали на Emmy

Лауреатов объявят в Нью-Йорке 24 сентября
Президент России Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Интервью, которое взял журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес в 2018 году у президента России Владимира Путина, номинировано на телевизионную премию Emmy для документальных и новостных передач. Список претендентов был опубликован на этой неделе на сайте Национальной академии телевизионных наук и искусств, которая вручает данную награду.

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В категории за лучшее интервью без монтажа представлены также передачи телеканалов CNN, MSNBC и ABC. Речь, в частности, идет о беседах журналистов с действующим директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом, а также представителями Национальной стрелковой ассоциации США после стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида), унесшей в феврале 2018 года жизни 17 человек.

На сайте Fox News сообщается, что это первая для канала номинация на телевизионную премию Emmy для документальных и новостных передач.

Объявление лауреатов состоится 24 сентября в Нью-Йорке. В числе претендентов на премию в других номинациях серия репортажей журналистов MSNBC из России, а также опубликованный на сайте газеты The New York Times фильм о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы.

Как сообщал ранее Fox News, Уоллес взял интервью у Путина в посольстве РФ в Хельсинки после встречи главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года. Российский лидер ответил, в частности, на вопросы Уоллеса, касавшиеся Крыма, расширения НАТО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, гарантий безопасности КНДР, попыток Запада изолировать Россию, приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года. По данным исследовательской службы Nielsen, в США интервью посмотрели 3,2 млн человек.

Существует несколько разновидностей телевизионной премии Emmy. Помимо наиболее известной, которую вручают за передачи, транслируемые в прайм-тайм, есть, к примеру, награды для спортивных программ, а также региональная и международная Emmy.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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