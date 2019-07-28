СМИ: в Эстонии предложили вернуть копию памятника солдату СС на его место

ТАЛЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона" обратилась к руководству волости Ляэнаранна с просьбой разрешить установить на кладбище в городе Лихула копию монумента солдату в форме СС, который ранее был установлен там и позднее демонтирован. Об этом в воскресенье сообщил портал IRR.

По его информации, "Клуб друзей Эстонского легиона" хотел бы установить копию памятника 20 августа, спустя 15 лет после дня изначальной установки памятника. Однако, как заявил старейшина Ляэнаранна Микка Пиккметс, в этот день памятник не будет установлен, поскольку волостное собрание обсудит этот вопрос лишь на заседании 22 августа.

"Члены волостного собрания решили, что хотят все обдумать, а не торопиться", - сказал он.

Ранее в июле активисты входящей в правящую коалицию Эстонии Консервативной народной партии (КНП) предложили вернуть монумент солдату в форме СС на кладбище в Лихула. Их инициативу поддержал спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, однако премьер-министр Юри Ратас заявил, что этот памятник должен оставаться в Музее борьбы за свободу в Лагеди. Ратас также призвал не использовать память о погибших на войне в политических и идеологических целях.

Посольство РФ в этой связи заявило, что звучащая в Эстонии в последние дни все громче идея снова установить демонтированный ранее памятник солдату в форме СС кощунственна и оскорбляет память всех тех, кто боролся с фашизмом. Российские дипломаты отметили, что среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, которые не пожалели своей жизни, изгоняя гитлеровцев.

Скандальный памятник

Скандальный памятник был установлен на кладбище в Лихула 20 августа 2004 года. На памятнике изображен солдат в форме СС с автоматом в руках и написано: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии". Однако уже 2 сентября того же года правительство Эстонии распорядилось демонтировать монумент. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс отметил, что установка монумента "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма". В сентябре прошлого года Консервативная народная партия провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса монумента. По сообщению портала IRR, в ней приняли участие около 200 человек, на время церемонии собравшиеся установили на кладбище копию демонтированного памятника.