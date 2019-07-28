Депутаты от ЛДПР предлагают смягчить ответственность за оставление места некрупных ДТП

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вносит в Госдуму законопроект о смягчении административной ответственности для водителей, оставивших место дорожно-транспортного происшествия, не повлекшего тяжких последствий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе одного из авторов документа, депутата Ярослава Нилова.

Согласно пояснительной записке, "имеются случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП". По мнению авторов, это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума или же в результате действий злоумышленников, так называемых "автоподставщиков".

"Водитель может оставить место ДТП в экстренных случаях: если пассажир, получивший травму, нуждается в срочной медицинской помощи, в машине присутствует женщина в предродовом состоянии и другое", - отмечают авторы.

На сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях, оставление места ДТП, которое не попадает под статьи Уголовного кодекса, влечет лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Законопроектом предлагается смягчить данную норму, установив, что такое правонарушение может караться штрафом в 10 тыс. рублей, лишением прав на срок до 1,5 года без минимального срока или арестом на 15 суток.

Таким образом, водителей можно будет лишать прав на срок менее года. Решение о применении конкретных мер будет принимать суд, отмечают в ЛДПР.