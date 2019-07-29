В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя

ТАСС, 29 июля. Власти Амурской области запретили продавать алкоголь в пострадавших от паводка районах, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Приамурье запретили продажу алкоголя в районах, попадающих в зону прохождения паводка. Такое решение приняли на заседании [комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации] под председательством губернатора Василия Орлова. Предложение об ограничении розничной торговли спиртным внес глава региона, его поддержал прокурор области Руслан Медведев", - говорится в сообщении.

Подобные меры принимали в 2013 году, когда регион пострадал от наводнения. По словам прокурора, тогда они показали свою эффективность - несмотря на тяжелую обстановку, в области сократилось число бытовых преступлений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Мазановском и Селемджинском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, в том числе 380 детей.