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Паводок в Иркутской области

Река Ия в Тулуне может подняться на 350 см выше критической отметки

Повышение уровня воды ожидается 29-30 июля

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реке Ия в районе города Тулуна Иркутской области на 350 см выше критической отметки в 700 см.

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"29-30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и ее притоках. На реке Ие в районе города Тулуна - до отметок 950-1050 см при критической отметке 700 см", - говорится в понедельник в сообщении на сайте администрации города со ссылкой на прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уточняется, что в поймах этих рек возможно затопление населенных пунктов.

Уровень воды в реке Ия на 10:00 (05:00 мск) 29 июля составляет 773 см.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 июля, в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения, людей увозят из трех районов, которые находятся под угрозой нового подтопления.

Наводнение из-за дождей в Иркутской области началось в конце июня. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в Ие понимался почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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