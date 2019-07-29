В США умерла "самая умная" в мире собака

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC.
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I’m beyond sad to let you know that Tuesday July 23rd, Chaser got her wings and joined my father John Pilley. She was doing well, then a couple of weeks ago went downhill very quickly. She passed in the Pilley family home without pain, of natural causes. Please stay tuned for more in continuing her legacy. The story is not over. Hugs to @sebastienmicke for the beautiful photo and @parismatch_magazine #chaserthedog #chaserthebordercollie #bordercollie #bordercolliesofaustralia #bordercolliesofinstagram #dogs_of_world #dogs_of_instagram #dogs #smartestdogintheworld #smartdog #parismatch #dogsitting #angeldog bordercolliesofaustralia #lovedogs #dogsforever #ilovemydog #sciencerocks #beautifuldog #doggifts #barkbox #beautifuldog #herdingdog #dogs_of_world
Животное прославилось тем, что знало наименования более 1 тыс. игрушек и могло выполнять с ними различные сложные команды, выстроенные в виде предложений с множеством грамматических элементов. Считалось, что Чейсер, если не считать самих людей, обладает самым большим "словарным запасом" среди известных науке животных. Собака жила в доме профессора психологии Джона Пилли, который и обучил ее этим навыкам.
Она была способна запоминать имена новых предметов методом исключения: то есть вычислять тот, название которого раньше не слышала. Пилли получил животное в подарок от своей жены в 2004 году и сразу же стал тренировать распознаванию предметов. В 2013 году он написал о Чейсер книгу, ставшую в США бестселлером. Сам профессор умер в июне 2018 года, а о собаке с тех пор заботились его дочери.
Тем временем животному уже собираются установить памятник, который, как ожидается, будет готов в 2020 году. Статую установят около здания Детского музея в Спартанберге, где жила Чейсер.