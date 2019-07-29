Адвокат Бутиной попросил расследовать возможное нарушение закона со стороны следствия

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Адвокат Роберт Дрисколл, представлявший осужденную в США россиянку Марию Бутину, обратился в Министерство юстиции США с просьбой провести расследование возможного нарушения закона со стороны следствия в связи с оказавшейся в его распоряжении новой информацией по делу. Об этом он рассказал в воскресенье корреспонденту ТАСС, предоставив также текст письма, направленного в ведомство.

"Недавно я узнал новую информацию, касающуюся этого дела, и я пишу по причине того, что эти новые материалы свидетельствуют о возможном нарушении закона со стороны федеральных агентов или помощников прокуроров, которые вели расследование и выступали в качестве стороны обвинения в деле Марии", - говорится в письме адвоката. По его словам, обвинение отрицало наличие в деле информатора ФБР, который впоследствии сам связался с Дрисколлом и признался, что в течение длительного времени передавал властям сведения о россиянке по их указанию. Речь идет об известном американском предпринимателе, главе онлайн-ритейлера Overstock.com Патрике Бёрне, который на протяжении нескольких лет поддерживал отношения с Бутиной. "Я благодарен господину Бёрну, что он откликнулся. Надеюсь, что власти расследуют эту ситуацию, и мы узнаем больше относительно того, что на самом деле случилось в деле Марии", - сказал Дрисколл корреспонденту ТАСС.

По информации адвоката, Бёрн познакомился с Бутиной на конференции в Лас-Вегасе в июле 2015 года. После этой первой встречи американец, имевший допуск к секретной информации, на всякий случай обратился в ФБР и доложил о разговоре с россиянкой. По его словам, в ответ агенты заверили его, что она не представляет угрозы, и в отношении нее уже были проведены необходимые проверки, так что он может смело продолжать с ней общение.

"Бёрн продолжал докладывать властям о своих контактах с Марией. Бёрн без сомнения информировал власти о множестве встреч с политическими и иными фигурами, которые были у Марии, и о которых она ему рассказывала, в том числе порой и заблаговременно, еще до самой встречи. Власти не вмешивались и не пытались помешать проведению каких-либо из этих встреч, а также не выражали никакого беспокойства по этому поводу", - говорится в письме. По словам Дрисколла, тот факт, что власти знали о действиях Бутиной и никак не пытались ее остановить, явно противоречит позиции обвинения, которое утверждало, что Бутина собирала информацию, "имевшую значительную ценность для властей России" и несла "серьезную потенциальную угрозу для интересов внешней политики и национальных интересов США ".

Перед выборами в США 2016 года Бёрн, по его словам, стал реже общаться с Бутиной, и тогда агенты ФБР попросили его вновь активизировать контакты. "По словам Бёрна, агенты проинформировали его, что указание о сближении с Бутиной и возобновлении общения с ней (и сопутствующей этому слежке) было дано на самых высоких уровнях руководства ФБР и американских спецслужб", - говорится в документе.

Любознательная студентка

"Со временем Бёрн начал все больше убеждаться в том, что Мария была тем самым человеком, которым она и представлялась, то есть любознательной студенткой, которая хотела улучшения отношения США и России, а вовсе не агентом правительства России или кем-либо, кто вовлечен в шпионскую или противоправную деятельность. Он говорит, что делился этими мыслями, а также фактами и наблюдениями, которые их подкрепляли, с властями", - пишет Дрисколл.

"После ареста Марии, заключения ее под стражу, признания ею вины и вынесения ей приговора Бёрн испытывал чувство вины за ту роль, которую он сыграл в этой ситуации. Ввиду недавних сообщений о других возможных неправомерных действиях властей он также выражал опасения, что на то, как власти вели дело Марии, оказали влияние политические мотивы. Его воспоминания о некоторых беседах с агентами, судя по всему, подтверждают эти опасения", - говорится в документе. Бёрн также дал на эту тему интервью американской журналистке Саре Картер, в котором объяснил свое решение рассказать о случившемся. "Я знал, что обязан это сделать, - заявил он. - Те, кто проводили операцию, не были честны, а в конечном счете я осознал, что был использован в своего рода тихом перевороте".

Нарушение права на надлежащее судебное разбирательство

По словам адвоката Бутиной, он давно предполагал, что Бёрн являлся информатором спецслужб, и сообщил об этом на суде представителям обвинения. "Мои догадки были категорически отвергнуты", - сказал он. Более того, когда Дрисколл обратился к суду с просьбой потребовать у следствия предоставить имеющиеся у них в наличии данные, полученные от конфиденциальных информаторов, если таковые имелись, они отказались это сделать, дав ответ в письменной форме, что таких материалов не существует.

Теперь же, когда Бёрн сам связался с Дрисколлом и рассказал о своей роли, адвокат считает, что сторона обвинения могла предоставить ложную информацию. Если это так, то следствие нарушило законодательство, в частности, судебный прецедент от 1963 года, согласно которому следствие обязано предоставлять суду все имеющиеся у него документы, в том числе свидетельствующие в пользу обвиняемого. Если же прокуратура отказывается это сделать, считается нарушенным гарантированное конституцией право на надлежащее судебное разбирательство.

Дело Бутиной

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.