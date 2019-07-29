Под Волгоградом задержали браконьера, перевозившего 230 кг живых раков

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали под Волгоградом местного жителя, перевозившего в салоне ВАЗ-2114 230 кг выловленных браконьерским способом живых раков, проводится проверка, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"На автодороге Самара - Волгоград в Николаевском районе региона инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ-2114. Выяснилось, что местный житель перевозил в салоне автомашины 19 мешков с живыми раками общим весом 230 кг", - сказал представитель ведомства.

Полицейские установили, что мужчина выловил раков в реке Еруслан под Волгоградом, на месте незаконного вылова были обнаружены 50 ловушек. Свой браконьерский улов задержанный планировал сбыть в Волгограде.

Изъятых раков полицейские отпустили в реку. В отношении водителя проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.