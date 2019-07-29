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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Митрополит: попытка повторить украинский раскол на Балканах станет объявлением войны СПЦ

Митрополит Амфилохий выразил сожаление, что Константинопольский патриарх находится под влиянием группы амбициозных митрополитов, которые подталкивают его совершать определенные поступки

БЕЛГРАД, 29 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Попытка Константинопольского патриархата повторить украинский сценарий православного раскола на Балканах стала бы объявлением войны Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом в интервью ТАСС заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

"Я не верю, что модель православного раскола на Украине возможно повторить на Балканах или в Черногории. Дедеич (лидер непризнанной Черногорской православной церкви - прим. ТАСС) был лишен сана Константинопольским патриархатом, так что об этом нет и речи. Что касается Македонии, то мне не хотелось бы верить, что после всех событий [на Украине] Константинопольский патриархат объявит войну и Сербской православной церкви, потому что это бы стало объявлением войны СПЦ. После Украины всего можно ожидать, но я все же надеюсь, что до этого не дойдет", - заявил он.

Митрополит Амфилохий выразил сожаление, что "на Константинопольского патриарха влияют не наиболее достойные, а некая группа молодых митрополитов, амбициозных людей, которые своими амбициями подстрекают патриарха к определенным поступкам". "Я разговаривал с серьезными людьми из Греции и другими, не хочу их сейчас называть, которые недовольны таким влиянием на Константинопольского патриарха. Он человек в годах и приспосабливается, чтобы укрепить свое первенство, но на самом деле подвергает его опасности, в этом нет никаких сомнений. На константинопольском патриаршем престоле были великие иерархи, вселенски признанные, такие как Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, между тем были и осужденные патриархи-еретики, непогрешимых в церкви нет", - подчеркнул иерарх.

Амфилохий напомнил, что исторически особая роль Константинопольского патриарха была связана с ролью Константинополя как столицы империи: "Константинополь с 1453 года перестал быть императорской столицей, сегодня это столица султана. Это качество имперской столицы наследовало Русское царство, сыграв большую роль для всего православия вплоть до царской смерти в 1918 году. После падения Константинополя и убийства царя в России империи больше не играют прежней роли, поэтому церковь должна вернуться к тому устройству, которое было до императора Константина, константиновская эпоха церковной истории окончена. Единственный, кто может решать все православные вопросы, - это Вселенский собор".

По мнению митрополита, собор должен созываться Константинопольским патриархом. "Однако, если он будет продолжать так себя вести, то он потеряет и это право. Единственной церковью - истинной матерью всех православных церквей является Иерусалимская, потому что не Рим, и не Константинополь, а Иерусалим породил все церкви", - сказал один из самых авторитетных иерархов СПЦ.

Ситуация в Черногории

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая такие известные в православном мире монастыри как Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей".

В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей Сербской церкви Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви", что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь".

Теги
УкраинаРоссияСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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