Митрополит: попытка повторить украинский раскол на Балканах станет объявлением войны СПЦ

БЕЛГРАД, 29 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Попытка Константинопольского патриархата повторить украинский сценарий православного раскола на Балканах стала бы объявлением войны Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом в интервью ТАСС заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

"Я не верю, что модель православного раскола на Украине возможно повторить на Балканах или в Черногории. Дедеич (лидер непризнанной Черногорской православной церкви - прим. ТАСС) был лишен сана Константинопольским патриархатом, так что об этом нет и речи. Что касается Македонии, то мне не хотелось бы верить, что после всех событий [на Украине] Константинопольский патриархат объявит войну и Сербской православной церкви, потому что это бы стало объявлением войны СПЦ. После Украины всего можно ожидать, но я все же надеюсь, что до этого не дойдет", - заявил он.

Митрополит Амфилохий выразил сожаление, что "на Константинопольского патриарха влияют не наиболее достойные, а некая группа молодых митрополитов, амбициозных людей, которые своими амбициями подстрекают патриарха к определенным поступкам". "Я разговаривал с серьезными людьми из Греции и другими, не хочу их сейчас называть, которые недовольны таким влиянием на Константинопольского патриарха. Он человек в годах и приспосабливается, чтобы укрепить свое первенство, но на самом деле подвергает его опасности, в этом нет никаких сомнений. На константинопольском патриаршем престоле были великие иерархи, вселенски признанные, такие как Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, между тем были и осужденные патриархи-еретики, непогрешимых в церкви нет", - подчеркнул иерарх.

Амфилохий напомнил, что исторически особая роль Константинопольского патриарха была связана с ролью Константинополя как столицы империи: "Константинополь с 1453 года перестал быть императорской столицей, сегодня это столица султана. Это качество имперской столицы наследовало Русское царство, сыграв большую роль для всего православия вплоть до царской смерти в 1918 году. После падения Константинополя и убийства царя в России империи больше не играют прежней роли, поэтому церковь должна вернуться к тому устройству, которое было до императора Константина, константиновская эпоха церковной истории окончена. Единственный, кто может решать все православные вопросы, - это Вселенский собор".

По мнению митрополита, собор должен созываться Константинопольским патриархом. "Однако, если он будет продолжать так себя вести, то он потеряет и это право. Единственной церковью - истинной матерью всех православных церквей является Иерусалимская, потому что не Рим, и не Константинополь, а Иерусалим породил все церкви", - сказал один из самых авторитетных иерархов СПЦ.

Ситуация в Черногории

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая такие известные в православном мире монастыри как Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей".

В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей Сербской церкви Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви", что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь".