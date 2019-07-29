В Приамурье открыли горячую линию для консультаций пострадавших от паводка жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Горячая телефонная линия открыта в региональном управлении МВД России по Амурской области для консультаций пострадавших от паводков жителей региона, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ведомства.

"В УМВД России по Амурской области для консультационной работы организована работа горячей телефонной линии. По телефону 8 (4162) 59-40-98 в круглосуточном режиме можно обратиться по вопросам восстановления утраченных либо приведенных в негодность в результате наводнения документов: паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационных документов на транспортные средства, водительских удостоверений и других", - говорится в сообщении.

Как уточняется, сотрудники ГИБДД и подразделений по вопросам миграции готовы оперативно восстановить документы граждан, утраченные в результате наводнения, граждане, попавшие в ЧС, освобождаются от уплаты государственных пошлин.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными в Приамурье остаются около 650 домов в восьми районах, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, в том числе 173 ребенка, у родственников - 869 человек, в том числе 303 ребенка.