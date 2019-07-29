Власти Приамурья открыли счет для помощи пострадавшим от паводка

"В правительстве области открыт счет для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье. Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления денежных средств от юридических и физических лиц для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года", - говорится в сообщении.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Счет для помощи пострадавшим от паводка открыли в Амурской области, сообщается в понедельник на сайте правительства Приамурья.

Как уточняется, желающие могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

Получатель: Минфин АО (ГКУ "Амурский центр ГЗ и ПБ", л/ с 05928238861), ИНН 2801102671, КПП 280101001, БИК 041012001, Банк Отделение Благовещенск, счет 40302810600004000001, ОКТМО 10701000, КБК 000 0000 0000000 000 000.

Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными паводками в Приамурье остаются около 650 домов в восьми районах области, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировали 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка.