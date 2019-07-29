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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара в лагере в "Холдоми"

Ранее глава региона Сергей Фургал поручил провести внутреннюю проверку

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля отстранили от должности после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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"[Он] временно отстранен от должности до окончания внутренней проверки, которую поручил провести глава региона Сергей Фургал после пожара", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четыре ребенка, медицинская помощь после пожара потребовалась шестерым детям, пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м - из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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