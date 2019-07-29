Минздрав предлагает премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает выделять из федерального бюджета дополнительную премию врачам за выявление рака у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Минздравом и опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры)", - говорится в пояснительной записке.

За каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу. "По предварительной оценке, исходя из прогнозного количества впервые выявленных случаев онкологических заболеваний (злокачественных новообразований), объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020-2022 годах составит 1,2 млрд рублей ежегодно", - сказано в пояснении.

Согласно проекту постановления, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.