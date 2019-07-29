Омбудсмен сообщила о 47 задержанных несовершеннолетних на митинге в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Среди задержанных на несанкционированном митинге, который прошел 27 июля в центре Москвы, по предварительным данным, было 47 несовершеннолетних, все они уже отпущены. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"По предварительным данным, было задержано 47 подростков, они все отпущены, - были вызваны родители, переданы им на руки. Сейчас мы написали обращение в МВД, чтобы нам дали конкретную статистику, плюс нас в первую очередь интересуют московские дети", - сказала она.

Она добавила, что аппарат уполномоченного держит тему на контроле, будет проверяться обоснованность задержаний. По словам Потяевой, также аппарат сделал запросы по поводу всех задержаний на митинге в Москве в МВД, прокуратуру, в том числе и по условиям содержания задержанных. "Обращений в адрес аппарата уполномоченного по каким-то особым условиям не поступало", - добавила она.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Из них свыше 600 лиц были приезжими. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек, за нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на данные правоохранительных органов, заявлял, что готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призывали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, для недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.