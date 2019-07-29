Поврежденный взрывом газа дом в Ленинградской области признали пригодным для проживания

"Да, в квартире, где произошло ЧП, повреждена наружная стена, но при этом не повреждены несущие конструкции, с домом там все в порядке <…> По срокам восстановления пока нет информации", - сказала представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Трехэтажный жилой дом в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области, в котором на прошлой неделе произошел взрыв газа, пригоден для дальнейшего проживания и будет восстановлен, сообщили в понедельник ТАСС в администрации района.

Собеседница агентства добавила, что дом также дополнительно проверила газовая служба. Все жильцы, по данным администрации, вернулись в свои квартиры за исключением двух семей - той, которая проживала в поврежденной взрывом квартире, и соседней, у которой из-за взрыва была повреждена стенка. "Но эта семья за жильем к нам не обращалась, им есть где жить", - уточнили в администрации.

Днем 25 июля в МЧС поступила информация о ЧП в жилом трехэтажном доме в поселке Рахья на улице Октябрьская. По данным ведомства, в квартире взорвался баллон с бытовым газом. По данным районных властей, в результате ЧП пострадал один человек. Взрывом была разрушена стена на торце дома на втором этаже, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить средства из резервного фонда региона на восстановление дома.

Источник в экстренных службах региона также сообщил ТАСС, что пострадавший в результате ЧП - молодой мужчина, который проживал в квартире, где произошел взрыв. По данным источника, пострадавший сообщил, что мыл кухонную плиту и случайно задел вентиль, открывающий подачу газа, а после попытался прикурить сигарету.