Количество участников форума "Машук-2019" от КЧР возросло в три раза

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Участники из Карачаево-Черкесии представят на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме "Машук-2019", который пройдет в Пятигорске 9-30 августа, более 200 социально ориентированных проектов на соискание грантов. Количество участников делегации возросло в три раза, сообщил ТАСС сотрудник министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

"В этом году Карачаево-Черкесскую республику представят 300 участников. Не менее 70% из общего числа участников - это не менее 210 проектов - будут представлены на соискание грантов. Все проекты направлены на решение той или иной острой социальной проблемы", - сказал Кипкеев.

По его словам, число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось втрое. "Количество участников возросло в три раза, в прошлом году Карачаево-Черкесию представляли около 100 человек, они выиграли 32 гранта", - добавил Кипкеев.

В крупнейших городах региона - Черкесске и Карачаевске - проводятся подготовительные мероприятия, для того чтобы каждый участник мог доработать свой проект.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.