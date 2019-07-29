Президент Сербии Вучич восхитился тем, как выглядит Москва

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил свое восхищение российской столицей. Об этом он заявил в четверг журналистам во время церемонии приема российской техники в Нише. Видеотрансляцию с военной базы на юге Сербии вело агентство Tanjug.

"Я когда вижу каких-то людей в Москве <...> Москва сегодня и Москва 10 лет назад - это два разных города, город сегодня выглядит в 10 раз лучше, чем 10 лет назад. И когда спросите, чья это заслуга, многие не скажут вам, что это заслуга [президента РФ Владимира] Путина, а если кто-то виноват, то виноват Путин. Как вы вообще это придумываете?" - задался вопросом сербский лидер, комментируя воскресную несанкционированную акцию протеста в российской столице.

"Обеспечены огромные деньги, огромные вложения в Москву, невероятно, насколько этот город прогрессировал. На месте гостиницы "Россия" теперь находится парк "Зарядье", лучший в Европе. Точно так же и у нас", - посетовал Вучич, напомнив, что сербская оппозиция протестовала против реконструкции главной площади Белграда, а сегодня это одно из самых красивых мест города.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.