Насколько близка победа над раком: новые методы лечения

Если речь идет об агрессивной опухоли, иммунитету значительно сложнее с ней справиться. Многие виды раковых клеток умеют скрывать дефектные белки, прятать их под своей поверхностью, уничтожать и выделять вещества, которые подавляют работу иммунитета. Традиционные методы лечения - лучевая и химиотерапия - вместе с мутировавшими клетками убивают и здоровые ткани, например стволовые клетки, оставляя высокий шанс на повторное возникновение заболевания. Это особенно справедливо для метастатического процесса, когда опухоль с кровотоком распространилась за пределы своей первоначальной локализации. Поэтому новейшие способы лечения рака направлены на таргетное уничтожение генетически дефектных клеток, образовавших опухоль, и реактивацию собственной защитной системы организма.

Большинство мутировавших клеток уничтожаются иммунитетом, не успевая нанести значимого вреда. Генетических мутантов распознают по образующимся на их поверхности белкам, которые отличаются от нормальных. Такая эволюционная защита останавливает 99,9999% дефектных клеток. Проблемы возникают в оставшемся 0,0001% случаев, когда иммунитету все же не удалось распознать измененную клетку.

Потенциально онкогенные клетки образуются в организме практически постоянно, и часто это связано с естественным процессом обновления тканей. Многие клетки мутируют из-за ошибок процесса копирования ДНК при делении и при нарушении процесса апоптоза - запрограммированной клеточной гибели. Однако для онкогенеза необходимо накопление нескольких циклов мутаций, прежде чем начнет развиваться патологический процесс.

Значительно сократить смертность и финансовый ущерб, связанный с онкологической заболеваемостью, помогает ранняя диагностика. Выявление болезни на ранних стадиях значительно сокращает продолжительность и стоимость лечения. Своевременная и эффективная помощь позволяет пациентам сохранить экономическую независимость, работоспособность и возможность содержать себя и свою семью, вносить вклад в национальный валовый продукт.

Рак становится причиной каждой шестой смерти в мире: по данным ВОЗ, в 2018 году от него умерли 9,6 млн человек. На 2010 год общий годовой экономический ущерб от рака оценивался в $1,16 трлн - и эта цифра продолжает расти. В России онкологические заболевания ежегодно уносят почти 300 тыс. человек, а число заболевших - 600 тыс. Каждый четвертый россиянин рискует заболеть раком, а каждый девятый - умереть от него. И хотя врачам удается спасти более половины заболевших, этот показатель все еще можно улучшить.

Кому помогают новые виды терапии

Первое место в структуре смертности среди онкологических заболеваний занимает рак легкого. Около 70% диагнозов ставятся на поздних стадиях, и порядка 50% пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. Среди женщин в мире и России на первом месте - рак молочной железы. Для двух наиболее агрессивных подтипов (HER2-положительный, который встречается в 16% случаев, и тройной негативный рак молочной железы) характерны быстрый рост и раннее возникновение метастазов, большой риск рецидива и смерти в первые 5 лет после постановки диагноза. Для таких агрессивных типов рака нередко бывает характерна устойчивость к традиционным методам лечения - лучевой и химиотерапии.

Для пациентов, у которых долгое время не было альтернативного лечения, ученые разработали новое поколение лекарств - иммуноонкологические препараты. Их разработали на основе открытия, сделанного независимо друг от друга двумя учеными из США и Японии - в 2018 году им вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё открыли две молекулы - CTLA-4 и PD-1 - блокаторы иммунитета. Изучение этих молекул позволило выявить механизм, с помощью которого опухолевые клетки заставляют иммунитет пациента бездействовать, и создать лекарство, которое позволяет "перезапустить" собственный иммунный ответ пациента.

Иммуноонкологические препараты не пытаются уничтожать опухоль напрямую, а реактивируют уже имеющиеся защитные механизмы. Отличительная особенность таких препаратов - максимальная защита здоровых тканей, увеличение показателей выживаемости и эффективности для пациентов на III-IV стадиях заболевания. Кроме того, у пациента повышается шанс вести полноценную самостоятельную жизнь, а также уменьшается вероятность появления побочных эффектов, характерных для лучевой и химиотерапии: поражений печени и слизистых тканей, продолжительной тошноты, рвоты, поноса, головных болей и бессонницы, сонливости, спутанности сознания.

Еще одним эффективным способом бороться с прогрессирующим раком молочной железы стала таргетная терапия. Таргетные препараты дают возможность увеличить медиану общей выживаемости до 5 лет в первой линии терапии и еще до 2,5 лет - во второй линии, а также минимизируют число операций по удалению молочной железы. Еще один вид злокачественных новообразований, где появление новых препаратов стало прорывом, - уротелиальный рак. В 2017 году заболеваемость в абсолютных числах составила более 17 тыс. человек, а смертность - более 6 тыс. среди всего населения. На протяжении 30 лет, до появления иммунотерапии, не было одобрено ни одного нового лекарства для борьбы с метастатическим уротелиальным раком в Америке и только одно - в Европе.

Новая иммунотерапия превзошла традиционные химиотерапевтические методы лечения разных видов злокачественных новообразований сразу по нескольким показателям: общей выживаемости, снижению нежелательных эффектов лечения и повышению качества жизни больных.

Какие системные меры существуют в борьбе с раком

Национальная программа борьбы с онкозаболеваниями в России учитывает главные направления, заданные ВОЗ: профилактику, раннее выявление заболевания, совершенствование диагностической системы, лечение и паллиативную помощь. Как отметила на заседании Совета по региональному здравоохранению министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, показатели ранней диагностики онкозаболеваний должны повыситься с рекордно низкой для европейских стран отметки в 56% до среднего значения в 70%. Обеспечить требуемые показатели должны меры, запланированные российским государством до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение": создание не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах, появление 18 референс-центров, которые помогут в ранней диагностике и внедрении самых современных методов лечения. Бюджет программы составит 969 млрд рублей.

Новейшие виды помощи онкологическим больным, такие как иммунотерапия и таргетные препараты, заложены в расходы на организацию национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года наряду с увеличением общего бюджета на лекарственную терапию, поддержку федеральных исследовательских центров и развитие научных испытаний. В рамках программы должна выстроиться трехуровневая система онкопомощи во всех регионах России, которая подключит к выявлению болезни медицинских сотрудников из смежных областей. Для 85 регионов страны создается индивидуальная программа развития помощи онкобольным и профилактики заболеваний, которая учитывает специфику каждого из них. Комплекс мер, по задумке правительства, должен снизить смертность с базового значения в 200,6 человек до 185 на 100 тыс. населения к 2024 году.

По словам Вероники Скворцовой, одним из первых направлений профилактики рака должна стать работа над формированием здорового образа жизни у граждан. Среди основных факторов, повышающих риск развития рака, ВОЗ выделяет четыре основных: употребление табака, алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической активности. Меры профилактики, своевременное обращение к врачу и здоровый образ жизни могут предотвратить возникновение 30-50% раковых заболеваний.

Имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалистов.