СМИ: Минюст Украины прекратил вести реестр коррупционеров

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины прекратило вести открытый реестр коррупционеров. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Деловая столица" со ссылкой на ресурс Opendatabot.

"Министерство юстиции Украины перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, более 23900 человек, совершивших коррупционное правонарушение, потенциально смогут вернуться на госслужбу. Последнее обновление реестра датировано 25 июня", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что реестр велся с августа 2018 года, списки коррупционеров обновлялись каждые 7-10 дней.

В феврале этого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАЗК) создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. В ведомстве поясняли, что реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применялись меры уголовно-правового характера в связи с совершением такого правонарушения.

Реестр создан для учета коррупционеров и обеспечения проведения специальных проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей и должностей в правоохранительных органах.

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству Украины многократно указывали международные партнеры. Несмотря на заявления властей, Киеву не удается справиться с коррупцией. Так, международная антикоррупционная организация Transparency International в обнародованных в конце января исследованиях утверждает, что Украина несколько улучшила свои показатели, но до сих пор отстает от ближайших соседей.

По данным Генпрокуратуры Украины, за 2018 год на Украине было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около $7,7 млн). Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, за два года в стране получили приговоры более 2 тыс. взяточников, в суд направлены дела по 22 тыс. взяточников.