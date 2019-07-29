{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Франции активизировался вулкан на острове Реюньон

По данным местных властей, Питон-де-ла-Фурнез вступил в фазу сейсмической активности
Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон, Франция AP Photo/Ben Curtis
Описание
Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон, Франция
© AP Photo/Ben Curtis

ТАСС, 29 июля. Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон вступил в понедельник в фазу сейсмической активности. Об этом сообщила префектура острова.

"После сейсмической активности сегодня в 05:13 по местному времени (04:13 мск) был зарегистрирован подъем магмы к поверхности", - говорится в сообщении. По данным вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез, источник активности находится на северной стороне вулкана.

Власти острова объявили тревогу, введя запрет на доступ людей к району и посадку поблизости самолетов.

Гора Питон-де-ла-Фурнез расположена на юго-востоке Реюньона. Этот щитовой вулкан высотой 2632 м с кальдерой диаметром около 8 км входит в число наиболее активных на планете. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.

Теги
Франция
Генпрокуратура запустит в августе комплекс "Надзор-WEB
Благодаря этому программному обеспечению ускорится процесс рассмотрения обращений в прокуратуру
Читать полностью