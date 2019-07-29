Во Франции активизировался вулкан на острове Реюньон

ТАСС, 29 июля. Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон вступил в понедельник в фазу сейсмической активности. Об этом сообщила префектура острова.

"После сейсмической активности сегодня в 05:13 по местному времени (04:13 мск) был зарегистрирован подъем магмы к поверхности", - говорится в сообщении. По данным вулканологической обсерватории Питон-де-ла-Фурнез, источник активности находится на северной стороне вулкана.

Власти острова объявили тревогу, введя запрет на доступ людей к району и посадку поблизости самолетов.

Гора Питон-де-ла-Фурнез расположена на юго-востоке Реюньона. Этот щитовой вулкан высотой 2632 м с кальдерой диаметром около 8 км входит в число наиболее активных на планете. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.