Генпрокуратура запустит в августе комплекс "Надзор-WEB"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России с августа опробует новый программный комплекс "Надзор-WEB", который должен резко сократить сроки рассмотрения обращений в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе совещания [по цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры РФ, прошедшего в Генпрокуратуре,] обсуждались вопросы, связанные с проведением в Генеральной прокуратуре РФ опытной эксплуатации автоматизированного информационного комплекса "Надзор-WEB". Это программное обеспечение разработано для внешнего и внутреннего электронного документооборота", - сообщили в надзорном ведомстве. Она повышает пропускную способность обработки обращений и жалоб и тем самым сокращает время ожидания обратной связи.

"Начало эксплуатации "Надзор-WEB" в центральном аппарате органов прокуратуры запланировано на 5 августа 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил в декабре прошлого года гендиректор компании-разработчика - ООО "Электронные офисные системы (Софт)" - Андрей Козлов, "Надзор-WEB" станет одним из прикладных сервисов в рамках большого проекта по цифровизации органов прокуратуры, которую проводят Минкомсвязи совместно с Генпрокуратурой, НИИ "Восход" и ПАО "Ростелеком". Сервис "Надзор-WEB" позволит вести документооборот полностью на веб-интерфейсе. "Данный проект можно называть революционным для госорганов и это не преувеличение. В прокуратуре будет создана единая база данных, и уголовные дела, и надзорное производство, и ряд других документов будут существовать исключительно в одной электронной версии без перерегистрации в подведомственных организациях. Фактически мы видим создание первого цифрового ведомства в рамках реализации программы "Цифровая экономика", - сообщил Козлов.

По его словам, в перспективе к 2025 году срок прохождения документов в органах прокуратуры сократится до 10 дней. В настоящее время с учетом возможности передачи обращения из Генпрокуратуры в нижестоящие подразделения и 30-дневного срока для рассмотрения в каждой инстанции ожидание ответа в ряде случаев может достигать 90 дней.

Программы-роботы

В Генпрокуратуре также представили возможности применения автоматизированных программ в работе прокуроров России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, на совещании с уполномоченными по цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры РФ отмечались возможности, которые даст прокурорам электронный "Личный кабинет прокурора".

"Представителями ФГБУ НИИ "Восход" подробно освещен модуль "Личный кабинет прокурора", в котором планируется предоставление доступа работнику органов прокуратуры к автоматизированным информационным системам. В состав указанного личного кабинета войдут следующие разделы: "Календарь прокурора", "Проведение прокурорских проверок", "Ведение дел об административных правонарушениях", "Интеллектуальная обработка обращений", "Антикоррупционная экспертиза правовых актов", "Сервис анализа и отчетности по обращениям", "Формирование актов прокурорского реагирования" и другие", - сообщили в Генпрокуратуре.

Главный конструктор информационных систем органов прокуратуры - начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Олег Инсаров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, представители Минкомсвязи, ФГБУ НИИ "Восход", ПАО "Ростелеком" обсудили вопросы проектного управления, созданного в соответствии с паспортом проекта цифровой трансформации прокуратуры, и основные сервисы.

В каждом подразделении Генпрокуратуры распоряжением генпрокурора определены ответственные лица - заместители руководителей главных управлений и управлений, на которых возложены задачи по реализации проектов цифровой трансформации.

В октябре 2017 года генпрокурор РФ Юрий Чайка утвердил концепцию цифровой трансформации органов прокуратуры до 2025 года, а в Главном управлении правовой статистики и информационных технологий ГП РФ появилась должность главного конструктора информационных систем органов прокуратуры. Как ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, в 2019 году на цифровую трансформацию органов прокуратуры выделено 4,7 млрд рублей, в 2020 году планируется выделить почти 2,9 млрд рублей. С августа 2018 года надзорное ведомство включили в нацпроект "Цифровые технологии". Основные контракты на 2019 год были заключены с НИИ "Восход" в части развития внутренних систем надзорного ведомства и с "Ростелекомом". С конца 2018 года в прокуратуре уже создано 3 тыс. автоматизированных рабочих мест с подключением к единой защищенной сети, что дает возможность проведения видеоконференций с прокуратурами в отдаленных уголках страны. И почти тысяча прокуроров прошли переобучение в связи с цифровыми трансформациями надзорного ведомства.