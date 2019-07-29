Директор румынской Службы спецсвязи подал в отставку из-за убийства девочки в Каракале

БУХАРЕСТ, 29 июля. /ТАСС/. Директор румынской Службы спецсвязи Ионел-Соринел Василика в понедельник подал в отставку. Об этом сообщило агентство AGERPRES .

В переданном агентству сообщении он указывает, что покидает должность, "чтобы не повредить престижу ведомства". "Отставка не вызвана промахом, ошибкой или малейшей тенью вины в выполнении задачи по приему и локализации срочных звонков 112 Службой спецсвязи, моей служебной халатностью, поверхностностью или отказом взять на себя ответственность", - пишет он.

Отставка директора вызвана скандалом вокруг похищения и убийства 15-летней девочки в Каракале на юге страны. Она трижды звонила по телефону экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил некий мужчина. Служба спецсвязи не сразу сумела локализовать звонок, и полиция прибыла к дому преступника лишь примерно через 19 часов после звонка девочки. Задержанный 66-летний мужчина в воскресенье признался в совершении убийства.

Отвечая на упреки, представитель спецслужбы Мариана Поп сообщила, что ее сотрудники в этой ситуации "действовали правильно, без нарушений, в соответствии с духом и буквой закона". Позднее стало известно, что локализацией позвонившего по номеру 112 занимаются операторы телефонной связи, которые затем передают информацию Службе спецсвязи, не располагающей необходимым техническим оснащением.

В субботу несколько сотен человек участвовали в манифестации протеста против неудовлетворительных действий властей в "деле Каракала" на бухарестской площади Виктории и у здания МВД, требуя отставки правительства.

Служба спецсвязи является одной из секретных служб Румынии, входит в национальную систему обороны и организована как военная структура. Находится в подчинении Верховного совета обороны страны, который объединяет высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств и в котором председательствует глава государства.