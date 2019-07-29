Эксперты назвали ежедневную аудиторию радио в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания Mediascope впервые посчитала аудиторию радио по всей России, согласно замерам, 70 млн человек в первой половине 2019 года слушали радио ежедневно. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании.

Ранее радиоизмерения охватывали жителей РФ в возрасте от 12 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, а с 2019 года генеральная совокупность исследования Radio Index расширена до населения всех регионов страны в возрасте 12+ "Результаты исследования по всей стране показали, что прослушивание радио за пределами крупных городов остается на высоком уровне. По данным за первую половину 2019 года, ежемесячная аудитория радио по всей России достигает 107 млн человек, или 87% населения. Каждые сутки радио слушает 70 млн человек", - отмечено в сообщении.

По словам руководителя департамента исследований радио и прессы Mediascope Юлии Николаевой, расширение географии радиоизмерений ожидали и поддерживали многие участники российского рынка радио. "Мы надеемся, что данные по всей стране позволят радиостанциям лучше изучить свою аудитории и ее предпочтения за пределами крупных городов, а рекламодателям и агентствам - использовать новые возможности для создания эффективных радиорекламных кампаний, охватывающих всю страну", - отметила она.

Измерение аудитории радио проводится на постоянной основе с 2000 года и сейчас охватывает все население России в возрасте от 12 лет. Сбор данных происходит с помощью телефонных и онлайн-опросов, в которых ежегодно участвуют более 150 тыс. человек. Исследование основано на методике Day-After-Recall - во время опроса респондент вспоминает слушание радиостанций днем ранее.

Данные Radio Index предоставляются по всей России в целом и отдельно по 25 крупным городам.