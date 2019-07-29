Военные следователи возместили с начала года ущерб на 349 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военные следователи добились возмещения ущерба от преступлений с начала года на 349 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России по итогам коллегии, посвященной результатам работы в первом полугодии 2019 года.

"На данный момент возмещены уже более 349 млн рублей, а также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 326 млн рублей. Таким образом, уровень возмещения ущерба в первом полугодии 2019 года составил 54,7%", - сообщается на сайте ГВСУ.

Замглавы СК РФ - руководитель ГВСУ Александр Сорочкин, выступая на коллегии, отметил позитивные изменения во взаимодействии с органами военной прокуратуры и департаментом военной контрразведки ФСБ. Данное сотрудничество "благотворно отразилось на совместной деятельности по возмещению ущерба на досудебной стадии".

Ранее в интервью ТАСС Сорочкин сообщил, что за семь лет военные следователи возместили ущерб от коррупционных преступлений на 8 млрд рублей. По его словам, общая сумма ущерба по уголовным делам данной категории превысила 20 млрд рублей.

Также Сорочкин сообщил на коллегии, что в первом полугодии этого года общее количество преступлений, зарегистрированных военными следователями, выросло почти на 3%. "Данный показатель увеличился в большинстве федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба: в Вооруженных силах, войсках и подразделениях Росгвардии, ФСБ и МЧС России. При этом доля воинских преступлений в массиве всех зарегистрированных деяний за последние пять лет снизилась на 30,1%", - сообщили в ГВСУ.

Кроме того, на 7,7% сократилось число преступлений, совершенных при исполнении служебных обязанностей, на 5,9% - совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 7,2% - совершенных офицерами. Также на коллегии отметили снижение количества преступлений, направленных на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на 27%, преступлений против общественной безопасности (в том числе связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) - на 38,3%. На коллегии также были отмечены приоритетные направления деятельности во втором полугодии.