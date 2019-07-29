Минздрав определил правила доступа волонтеров в медучреждения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтеров и добровольцев в медицинские организации, он вступил в силу с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Вступил в силу ранее разработанный совместно с заинтересованными социально ориентированными некоммерческими организациями и утвержденный Минздравом России порядок взаимодействия государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, с добровольческими организациями и организаторами добровольческой деятельности", - сказали в пресс-службе.

Волонтерам и добровольцам для содействия в оказании медицинской помощи, а также при выполнении медицинских вмешательств, необходимо предоставить данные СНИЛСа, "копии документов добровольцев (волонтеров) о наличии медицинского образования или справку с места учебы в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы высшего или среднего медицинского образования".

"В отношении же иных лиц, не содействующих непосредственно при выполнении медицинских вмешательств, предъявление иных требований не допускается, за исключением случаев карантина или случаев, установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами", - уточнили в пресс-службе.

В Минздраве также напомнили, что развитие добровольчества в сфере здравоохранения является одним из приоритетных направлений работы министерства. В РФ функционирует Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья, а также организованы курсы повышения квалификации для госслужащих по взаимодействию с волонтерами.

По данным пресс-службы, общее число волонтеров-медиков уже превышает 24 тысячи человек.