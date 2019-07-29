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Порядка 300 воинских захоронений восстановят в Московской области

Всего в Подмосковье находится более 1,3 тыс. братских захоронений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московская область получит средства из федерального бюджета на восстановление 300 воинских захоронений по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Московской областной думы.

"Предполагается восстановления свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, установка более 6 тыс. памятных знаков, нанесения около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения. Планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Всего в подмосковном регионе насчитывается свыше 1,3 тыс. братских захоронений, мемориалов, памятников. Президентом РФ 2020 год был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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