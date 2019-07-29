Медведев поддержал идею строительства новой больницы в медицинском кластере Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею строительства новой инфекционной больницы в медицинском кластере Севастополя. В понедельник премьер осмотрел действующую инфекционную больницу.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал главе кабинета министров, что сейчас строительство новой инфекционной больницы запроектировано на месте старой: предусмотрен снос действующей больницы и временное размещение больных, что создаст неудобства. При этом, отметил глава города, в настоящее время в Севастополе формируется новый медицинский кластер, где можно построить новую инфекционную больницу. Старая больница на период строительства будет работать, добавил он.

"Все аргументы, которые вы озвучили, выглядят вполне убедительно, прошу подготовить бумаги и доложить мне. Если физически возможно там (в кластере) разместить, то идея хорошая", - сказал Медведев. В старой же больнице все равно следует сделать ремонт, подчеркнул он.

"Надо хотя бы даже на этот период деньги дополнительные, чтобы "косметику" сделать, чтобы больница еще пару лет могла просуществовать", - сказал Медведев.