Жительница Петербурга отсудила 15 тыс. рублей у банка за падение с кресла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с филиала банка "Открытие" 15 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда клиентке, которая в офисе банка упала с кресла и получила травмы, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как пояснили в пресс-службе, иск к банку был подан после визита пострадавшей в его офис в марте 2018 года. Она хотела открыть вклад, и специалист банка предложил ей присесть в кресло. Однако кресло, когда клиентка попыталась сесть в него, отъехало назад, женщина упала и получила перелом руки со смещением.

Суд для разбирательства назначил товароведческую экспертизу, в ходе которой было установлено, что, несмотря на то, что кресло выглядело как офисное, оно было разработано и протестировано компанией IKEA только для домашнего использования.

"Согласно заключению эксперта, указанный стул (кресло) не соответствует цели его использования", - отметили в пресс-службе.

Истица, по данным пресс-службы, требовала с банка 136,5 тыс. рублей. "Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с филиала Петровский ПАО Банк "ФК Открытие" в пользу Нинель Брук компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы.