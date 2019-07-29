Приамурье предложит ввести принудительную эвакуацию граждан при ЧС

"К сожалению, закон не позволяет принудительно эвакуировать граждан в случае ЧС. На мой взгляд, это пробел в законодательстве, который нужно устранять. С такой инициативой мы обязательно выйдем на федеральный уровень", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы, в понедельник во время рабочей поездки Орлов посетил Свободненский район, где встретился с жителями села Желтоярово и призвал их к эвакуации. "Сейчас в Желтоярово находится 347 человек. Лишь 21 человек отправился в пункт временного пребывания, в основном это дети, сейчас они находятся в пунктах временного размещения в селе Нижние Бузули. Сегодня буквально последний день, когда можно провести эвакуацию, мы ожидаем поднятия уровня воды на 1,2 м. Дорога будет перемыта, и единственным вариантом эвакуации станет вертолет", - приводит его слова пресс-служба.

25 июля на территории области введен режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями. По информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными остаются около 650 домов в восьми районах, без транспортного сообщения - 17 населенных пунктов. По данным Орлова, из подтопленных районов Приамурья эвакуировали около 2 тыс. человек.