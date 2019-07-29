Медцентр за 2,3 млрд рублей планируется построить в Петербурге к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Медицинский центр в Пушкинском районе Петербурга планируется построить по концессии в 2023 году. Об этом сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В настоящее время в Пушкинском районе, на той территории, которая сегодня обсуждалась, практически отсутствует вторичная специализированная помощь. Организовано несколько офисов врачей общей практики, которые в состоянии оказать только первичную и медико-санитарную помощь <...> Большая часть ... населения ... вынуждена ездить в другие учреждения, которые в настоящее время фактически уже выполняют нагрузку, кратно превышающую ту, на которые они были рассчитаны ... естественно, что консультативно-диагностический центр, который должен ... быть построен к 2023 году , необходим", - сказал он.

Лисовец уточнил, что в центре будут работать взрослая и детская поликлиники со специализированными отделениями, дневной стационар, отделение медицинской реабилитации. Всего медучреждение сможет принимать 80 тыс. взрослых и 30 тыс. детей.

Предполагается , что строительство медучреждения будет осуществляться по механизму концессии. Концессионером выступит компания "Русская Балтика" (входит в ГК "Евромед"). Объем капитальных вложений компании оценивается в 2,3 млрд рублей. "[Механизм концессии использован, чтобы] при дефиците средств в бюджете города обеспечить ввод социальной инфраструктуры за счет средств инвестора", - пояснил чиновник.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе темпы ввода жилья значительно опережают строительство социальной инфраструктуры. По оценкам властей, Петербургу до 2024 года дополнительно необходимо 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения, чтобы ликвидировать дефицит в объектах социальной инфраструктуры, городу к этому году потребуются 309 млрд рублей.