МВД зарегистрировало с начала года свыше 970 преступлений террористического характера

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 970 преступлений террористического характера зарегистрировано полицейскими в России с начала года. Об этом в понедельник говорится в статистических данных МВД России.

"В январе-июне 2019 года зарегистрировано 972 преступления террористического характера (это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС) и 314 преступлений экстремистской направленности (меньше на 58,8% - прим. ТАСС)", - говорится в материале.

Также там отмечено, что всего за полгода зарегистрировано более 1 млн преступлений общей направленности, их рост отмечен в 55 регионах России, а снижение - в 30. Всего, по данным МВД, в результате преступлений погибли 12,6 тыс. человек, а пострадали около 20 тыс.