Увеличение площади пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири МЧС объяснило аномальной погодой

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аномальные природные явления становятся причиной роста площадей природных пожаров и наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Исходя из анализа, полученного из Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, мы можем делать выводы, что в ряде субъектов РФ происходят аномальные явления", - сказал он.

Чуприян пояснил, что в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока происходят сильнейшие дожди, а в других - наивысший класс пожарной опасности и отсутствие дождей, в том числе в Якутии и Красноярском крае. "Чем больше очаг пожар, тем больше он блокирует влагу. Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место [пожара], поэтому долгожданных дождей не происходит", - пояснил Чуприян.

Сейчас общая площадь лесных пожаров составляет около 3 млн га. По данным МЧС, наблюдается рост площадей, десятки населенных пунктов страдают от задымления. В связи с этим главой МЧС принято решение об увеличении общей группировки сил и средств по тушению лесных пожаров, сейчас ее недостаточно. Ранее жители сибирских регионов стали собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров.