Сумма ущерба от преступлений с начала года превысила 303 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба от преступлений с начала года составила более 303 млрд рублей, практически все преступления были зарегистрированы в городах. Об этом в понедельник говорится в статистических данных МВД России.

"Ущерб от преступлений составил 303,7 млрд рублей, что на 6,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем 92,9% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах ведомства.

В мае в отчете, посвященном состоянию преступности, опубликованном на сайте МВД России, говорилось, что сумма общего ущерба от преступлений, которые были совершены в первом квартале 2019 года в РФ, составила 111,6 млрд рублей.

Кроме того, в данных сегодняшней статистики указано, что по сравнению с прошлым годом на 4,7% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего, по данным МВД, выявлено более 65 тыс. таких преступлений, а сумма ущерба превысила 237,2 млрд рублей.

Сбыт наркотиков

Число выявленных в России преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств или их аналогов, возросло почти на 6% с начала этого года.

"По сравнению с первым полугодием 2018 года на 5,7% увеличилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - говорится в материалах МВД.

По данным министерства, всего с начала года выявлено 100 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что почти на 2% меньше, чем в прошлом году.

Преступления, совершенные иностранцами

Почти 19 тыс. преступлений совершили иностранные граждане на территории России с начала года.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 18,7 тыс. преступлений, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 16,5 тыс. преступлений. Это на 9% меньше, чем за январь - июнь 2018 года", - говорится в материалах МВД.

По данным ведомства, количество преступлений в отношении иностранцев в России увеличилось на 7% и составило 8 тыс.

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