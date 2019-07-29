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Красноярский губернатор объяснил причины бездействия властей во время лесных пожаров

По словам Александра Усса, то, что горящие в труднодоступных местах леса тушатся дождями, - нормальная практика не только для России, но и для США и Канады
Глава Красноярского края Александр Усс Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Красноярского края Александр Усс
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Бездействие специалистов во время лесных пожаров в труднодоступных местах является общемировой практикой, а такие пожары прекращаются, как правило, естественным путем. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Красноярского края Александр Усс.

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"Это труднодоступная, горимая территория, где пожары происходят ежегодно, и рассматривается как у нас, так и во всем мире как естественное, природное явление. Эти труднодоступные территории как и у нас, так и в Канаде, США, Мексике тушатся естественным путем - выпадением осадков", - сказал Усс.

Вместе с тем, по словам главы региона, часть красноярских лесов планируется перевести в так называемую зону охраны, в которой лесные пожары тушат, даже если они не представляют прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

"На перспективу мы будем ставить вопрос, чтобы зона контроля уменьшилась, а зона охраны увеличилась", - сказал Усс. По его словам, из-за развития промышленности на севере Красноярского края потребность в тушении пожаров там возрастает.

По данным на утро понедельника, в крае горят 986 тыс. га леса, большая часть - 977,5 тыс. га - приходится на зону контроля, где пожары не ликвидируют, пока они не начинают угрожать людям и инфраструктуре.

 

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РоссияЛесные пожары в СибириЛесные пожары в РоссииУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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