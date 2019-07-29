Глава Карелии попросил смягчить условия реализации нацпроектов для отстающих регионов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой, увеличив финансирование для выполнения поставленных целей.

Карелия вошла в десятку регионов России с проблемной экономикой, получивших куратора из числа профильных федеральных министров и вице-премьеров страны.

"У нас есть просьба. Может быть, все-таки посмотреть какой-то единый подход к нашим регионам в плане дополнительной поддержки, в плане рестуктуризации бюджетного долга, раз уж нас определили в ряд регионов, которые требуют особого внимания. По схеме нацпроетов мы понимаем, что где-то нам все равно придется выходить на дополнительное финансирование, в том числе по медицине. Конечно, мы намерены региональное финансирование увеличивать, но хотелось бы, чтобы к нашим регионам был применен особый подход и по реализации нацпроектов", - сказал Парфенчиков в понедельник во время рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Глава Карелии подчеркнул, что пакет предложений по смягчению условий выполнения обязательств региона в реализации показателей нацпроектов уже подготовлен. Их руководство республики планирует передать куратору Карелии министру экономического развития РФ Максиму Орешкину. Свою просьбу Парфенчиков также озвучил полпреду в СЗФО, отметив, что подобные меры нужны и другим субъектам РФ на Северо-Западе РФ со слабой экономикой, в том числе тем, что также получили куратора из федерального центра, например Псковской области.

"Мы готовы работать с точки зрения максимального использования региональных ресурсов, но та помощь, которую мы ожидаем от федерального уровня, [необходима]", - отметил глава Карелии.

В июне 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Своих кураторов получили десять регионов с проблемной экономикой, в том числе Карелия: помощь в решении проблем развития региона будет оказывать министр экономического развития РФ Максим Орешкин, он также будет курировать Республику Алтай и Туву.