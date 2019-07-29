Пушкинский музей запустил бесплатную онлайн-академию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина запустил в понедельник бесплатную онлайн-академию. Первая лекция посвящена искусству Древнего Египта, сообщила пресс-служба музея.

"Мы запустили Академию Пушкинского! Сегодня мы публикуем первую лекцию курса "История мирового искусства. Избранное" - "Искусство древнего Египта. Часть 1-я. Вера, государство, искусство. От древнейших времен до Среднего царства", - говорится в сообщении.

Каждую неделю музей будет публиковать по две лекции. Следующая лекция - "Искусство древнего Египта. Часть 2-я. Новое и Позднее царства, греко-римский период" - будет доступна 1 августа. "Также мы запустили еще две программы - Пушкинский PRO (подборка наиболее интересных лекций и дискуссий) и Пушкинский KIDS (лучшие материалы о музее и искусстве для детей и родителей)", - добавили в пресс-службе. В дальнейшем планируется создание углубленных курсов по основным периодам мировой истории искусства: Древний Египет, античность, средневековье, Возрождение, искусство Голландии и Фландрии, импрессионизм и модернизм и др.

В середине июля в Пушкинском музее сообщили о скором старте программы. Просветительский проект "Академия Пушкинского" предоставляет возможность бесплатно пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства всем желающим, в том числе слушателям, проживающим за пределами Москвы, а также тем, кто не может посещать лекции по состоянию здоровья.

Также планируется, что в связи с закрытием на реконструкцию в 2023-2026 годы. Главного здания ГМИИ видеолекции программы, записанные в соответствующих темам залах, позволят увидеть интерьеры музея и работы из его собрания тем, кто не успел побывать в нем до начала ремонтных работ.

ГМИИ им. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.